زهرة الجنوب تتجمل.. مشروع تطوير عواصم المحافظات يصل أسوان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تتواصل أعمال التطوير ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات، فى محافظة أسوان، على قدم وساق، بتطوير المناطق غير المخططة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة، بالتزامن مع مبادرة حياة كريمة، فى الريف المصرى.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى، من تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 مترا، بتكلفة 365 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ورصف وتطوير الطرق بإدفو وأسوان، وتطوير منطقة الطابية الأثرية، وإنشاء محور جديد لتحقيق السيولة المرورية، وساحة انتظار سيارات ولاندسكيب، وتركيب تند ومظلات للمحال والبازارات،وإنشاء حدائق ومسطحات خضراء وبرجولات ونوافير، وتطوير السوق السياحى بطول 2500 متر، وتطوير ممشى أهل مصر بطول 13 كيلومترا.

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