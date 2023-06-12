عاجل- النائب العام يشهد إجراءات استرداد جداريتين أثريتين من فرنسا

جدة - نرمين السيد - شهد النائب العام المستشار حمادة الصاوى، ووفد رفيع المستوى من مكتبه، اليوم الإثنين، حفل استرداد الدولة المصرية لجداريتين أثريتين فى إحدى القضايا الدولية المهمة لنهب وتهريب الآثار، تلبية لدعوة السفير علاء يوسف، سفير مصر العربية لدى فرنسا؛ لحضور الحفل بمقر السفارة بباريس على هامش الزيارة الرسمية التى يجريها النائب العام ووفد من مكتبه.





جاء ذلك لبحث أوجه التعاون الدولى القضائى بين البلدين، خصوصا فى التحقيقات المشتركة التى يجريانها حول سلسلة من جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية ارتكبتها جماعة دولية منظمة متعددة الجنسيات تضطلع بنهب وتهريب الآثار المصرية وغيرها عبر مختلف البلاد الإفريقية والأوروبية والأسيوية، والاتجار فيها فى أكثر من دولة بجميع أنحاء العالم على مدار سنوات عديدة، وبأساليب محكمة فى التهريب وفى تزوير مستندات ملكية الآثار المدعى بها، تلك القضية التى تجرى فيها النيابة العامة المصرية تحقيقات مشتركة مع نظرائها الدوليين من جهات التحقيق بدول الاتحاد الأوروبى وغيرها من الدول لملاحقة المتهمين فيها قضائيا، واسترداد الموجودات والآثار المصرية المنهوبة والمهربة إلى خارج البلاد.

جدير بالذكر أن تلك القضية هى التى سبق فيها اتهام مدير متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية خلال العام الماضى.

وتأتى زيارة النائب العام للعاصمة الفرنسية هذه المرة تعزيزا للتعاون القضائى المتبادل بين فريقى التحقيق المصرى والفرنسى فى القضية الدولية المشار إليها، إذ ينعقد اجتماع بينهما عقب حفل استرداد القطعتين يحضره من وفد النيابة العامة المصرية المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف، مدير إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، وأحمد قناوى، رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، وداليا محمود، وكيلة النائب العام بالمكتب الفنى، تأكيدا لإرادة النيابة العامة المصرية نحو استكمال التحقيقات المشتركة فيها، واستمرارها بفاعلية بعدما توصلت النيابة العامة المصرية إلى نتائج ومعلومات هامة فيها تفيد فى كشف الحقيقة، مما سيكون له تأثير إيجابى على مختلف قضايا تهريب الآثار والاتجار فيها، كما تتمثل أهمية تلك الزيارة فى تعزيز التعاون القضائى الوثيق رفيع المستوى القائم بالفعل بين البلدين، وتكثيفه خلال الفترة القادمة لاسترداد باقى الآثار المصرية المرصودة بمختلف البلاد والثابت نهبها وتهريبها، وكذا للعثور على باقى القطع المفقودة التى لم ترصد أماكنها بعد.

وكانت بعثة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية برئاسة عالم الآثار المصرية الفرنسى فاسييل دوبرييف قد اكتشفت فى عام 2001 جبانة يزيد عمرها على أربعة آلاف ومائتى عام بموقع "تبة الجيش" جنوب منطقة سقارة بمحافظة الجيزة، تضم مقابر لأبرز كهنة الدولة المصرية القديمة، ومنها مقبرة الكاهن "هاو نفر" أحد نبلاء القصر الملكى للملك "بيبى الأول" ثالث ملوك الأسرة السادسة، ثم بعد توقفها مع نهاية موسم الحفائر لعدة أشهر وعودتها للعمل مرة أخرى فى أكتوبر 2002 تبينت فقد الحجارة المزخرفة لواجهة مقصورة الكاهن المذكور، ورأت كسورا حديثة بإطار بابها، وفقدا فى أحجار واجهتى مقصورتين أخريين مما يؤكد انتزاعها جميعا ونهبها خلال الفترة التى توقفت فيها البعثة عن أعمالها، ثم عقب مرور نحو عشر سنوات شاهد العالم الفرنسى رئيس البعثة خلال زيارته متحف الفنون الجميلة بمدينة بودابيست بدولة المجر عرض ثلاث قطع حجرية من المفقودة من المقبرة التى اكتشفها تحمل جميعها تصويرا منقوشا للكاهن "هاو نفر"، كما شاهد فى توقيت مقارب بيع حجارة أخرى مماثلة فى صالة للمزادات بالعاصمة الفرنسية، ثم فى العام التالى شاهد مجموعة أخرى كذلك معروضة للبيع بذات الصالة، فأبلغ النيابة العامة المصرية وسلطات التحقيق الفرنسية بالواقعة اللتين اتخذتا إجراءات التحقيق الموازية فيها.

وقال العالم الفرنسى فى شهادته أمام الجهتين إن القطع المنهوبة التى شاهدها فى المجر وباريس من نتاج الاكتشاف الذى توصلت إليه البعثة التى كان يرأسها، وأودع تقريرا مفصلا أثبت فيه أنه بإعادته بناء الأحجار التى شاهدها، افتراضيا باستخدام تقنية حديثة، على واجهة مقصورة مقبرة الكاهن تبين تطابقها تماما، وتوافق الكسور فيها مع نظيرتها بباب المقبرة، فضلا عن مشابهة التطور الخطى للعلامات الهيروغليفية على الأحجار المباعة فى باريس لمثيلتها المنقوشة داخل فناء مقصورة الكاهن.

وكشفت التحقيقات المجراة فى الواقعة أن أحد المتهمين هو تاجر آثار ومدير أحد المعارض الشهيرة بباريس، وسبق له العمل خبيرا فى هذا المجال لدى عدد من هيئات الجمارك، وأنه تمكن من تهريب القطع جميعها التى فى المجر وباريس، وادعى على خلاف الحقيقة شراءها من أحد الأشخاص فى سويسرا، الذى اشتراها بدوره من سيدة فرنسية فى السبعينيات، إذ أكدت التحقيقات كذب أقواله لثبوت تزوير وثيقة البيع التى تحمل إمضاء منسوبا للسيدة المذكورة، حيث تبين بمضاهاته بإمضائها الحقيقى على وصية تركتها لأحد ذويها أنه توقيع مزور غير منسوب لها، كما تبين كذلك أن قسيمة شراء المتهم للقطع المنهوبة من سويسرا تحمل خطأ فى اسم البائع.

وكان مما يؤكد كذلك تزوير مستندات الملكية المدعى بها تلك ما أكده العالم الفرنسى فى شهادته أمام جهات التحقيق من عدم توافق تلك المستندات مع حقيقة ما عثرت عليه البعثة التى كان يرأسها بموقع «تبة الجيش» الأثرى، إذ كان يتحتم على من حصل على تلك القطع فى السبعينيات أن يحفر حفرة ضخمة على خلاف ما أكدته البعثة من عدم إجراء أى أعمال حفر شرعية أو غير شرعية قبل عام ألفين الذى اكتشفت الموقع فيه، فضلا عن عثورها فى بدايات الحفر على هيكل عظمى بحالة جيدة فوق واجهات المقصورتين المنهوبتين، وهو ما يتنافى مطلقا مع ادعاء الحصول على تلك القطع فى السبعينيات، إذ كان يتحتم على من حفر بالموقع وقتئذ تحطيم هذا الهيكل العظمى لا محالة، وعلى ضوء نتائج التحقيق تلك احتجزت سلطات التحقيق الفرنسية المتهم، وتحفظت على عدد من المعلومات والبيانات والوثائق ضده تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وفى إطار التعاون الدولى القضائى بين مصر وفرنسا تلقت السفارة المصرية لدى فرنسا استدعاء من محكمة باريس لحضور جلسات نظر القضية بعد إحالة المتهم فيها للمحاكمة، باعتبار أن مصر من المتضررين فيها، فوكلت الدولة المصرية محاميا فرنسيا ممثلا عنها فى الدعوى للادعاء بالحق المدنى فيها، وقد تبين بجلسات المحاكمة اتهام المتهم بإخفائه عمدا القطع الأثرية المنهوبة على الأراضى الفرنسية مع علمه بأنها جاءت من سرقة تم ارتكابها فى مصر، واستخدام مهنته كتاجر للتحف ومدير لمعرض الآثار بباريس لتسهيل عملية الإخفاء، وتزويره مستندات ملكية القطع المنهوبة باستخدام فواتير ومستندات مزورة، وقد تم تداول الدعوى بالجلسات والتى ثبت فيها كذب ادعاءات المتهم ودفاعاته، كما ثبت العثور بحاسبه الآلى على نماذج للمستندات المزورة المشار إليها، وإقراره أمام المحكمة بعلاقته بأحد المتهمين فى القضية الدولية المتهم فيها مدير متحف اللوفر، وأن المذكور قد اشترى القطعتين المنهوبتين من قبل.

وقضت المحكمة فى أكتوبر عام 2022 بملكية الدولة المصرية للقطع الأثرية المنهوبة، وإدانة المتهم وإلزامه بدفع غرامة وتعويض مالى للدولة المصرية، وأحقيتها فى استرداد القطعتين.