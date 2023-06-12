التضامن تنفى صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وأن تلك الروابط مزيفة، وغير صادرة عن الوزارة.

وأشارت إلى أن كل المنح والمساعدات التى تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودى الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة عبر الرابط التالى: "moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحذرت المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الروابط المزيفة.