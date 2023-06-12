لحوم طازجة ومجمدة.. استعدادات التموين لعيد الأضحى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز إجراءات وزارة التموين استعدادا لعيد الأضحى. وتوفر وزارة التموين كل السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ حرصا على تخفيف العبء عن المواطنين.

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