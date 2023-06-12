رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى فى مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولى، المهندس محمد شياع السودانى، رئيس وزراء جمهورية العراق، الذى يزور مصر على رأس وفد رسمى رفيع المستوى لرئاسة اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.





ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزى العراقى، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسؤولين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقى، والوفد المرافق له، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف العراقى.

ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر والعراق غدا، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، بحضور الوزراء من الجانبين المصرى والعراقى، كما سيجرى عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين.

ومن المقرر فى ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق فى عدة مجالات.