ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزى العراقى، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسؤولين.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقى، والوفد المرافق له، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف العراقى.
ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر والعراق غدا، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، بحضور الوزراء من الجانبين المصرى والعراقى، كما سيجرى عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين.
ومن المقرر فى ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق فى عدة مجالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقى فى مطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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