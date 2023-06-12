3 حالات غش واستبعاد ملاحظين.. تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان، إن 699 ألفا و419 طالبا وطالبة، أدوا الامتحان فى مادة التربية الدينية أمام 2079 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة الأولى، وفى الفترة الثانية أدى 700 ألف و399 طالبا وطالبة، الامتحان فى مادة التربية الوطنية.

وأضافت: كما أدى 1824 طالبا وطالبة الامتحان بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التربية الدينية.

وأشارت إلى حرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

ونوهت بأن الوزير شدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

ولفتت إلى أن الوزير أكد أن أية حالات غش تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها.

وذكرت أن خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، حرص قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات الفرعية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وواصلت أن نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

واستكملت أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتابعت أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية، رصد حالة غش واحدة بمادة التربية الدينية، وضبطت طالبا بلجنة بفاقوس بالشرقية، نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأردفت أنه فيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، جرى ضبط حالتين باستخدام جهازى هاتف محمول، ونشر بعض أجزاء أسئلة الامتحان، وذلك على النحو التالى: ضبط طالب بلجنة بسوهاج، وطالب بلجنة بشرق المنصورة، والتحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأوردت أن الدكتور رضا حجازى، وجه باستدعاء الملاحظين على اللجان المذكورة؛ للتحقيق معهم من خلال الشئون القانونية بالوزارة.

واسترسلت أنه جرى استبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش فى مادة التربية الدينية داخل اللجنة، وإحالتهما للشئون القانونية، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة بأحد اللجان الفرعية بالمحافظة.

وشددت الوزارة على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، يؤدون غدا الثلاثاء، امتحان الدور الأول فى مادتى الاقتصاد والإحصاء، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.