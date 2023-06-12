الأرصاد الجوية: تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية مثير للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 يونيو 2023 03:30 مساءً - كشف أخر تحديث لخرائط الطقس اليوم إلي تأثر البلاد غدا ، الثلاثاء، بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة، مما يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من المحافظات التالية: "الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا" ومنطقة خليج السويس محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح على المناطق السابقة ( من 50-60 كم / ساعة ).

وتابعت: قد يمتد تأثير الرمال المثارة والأتربة تكون أقل حدة من المحافظات السابقة إلى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلى مناطق من شمال البلاد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".