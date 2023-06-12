جمارك مطار برج العرب تضبط أدوية بـ190 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - ففى أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أثينا على رحلة طيران شركة "إيجين" اشتبه محمد حلمى، رئيس الوردية، فى الراكب "س. م. م" أجنبى الجنسية من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش، وإسلام رجب، مأمورى الفحص تلاحظ وجود كثافات مختلفة.

وبالعرض على محمد الشربينى، مدير إدارة الجمرك بالإنابة، شكل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من كريم عصام ومحمد عبد السلام ومجدى عباس مكافحة التهرب الجمركى وجهاد جلال بالأمن الجمركى تحت إشراف محمد حلمى، رئيس الوردية، وأيمن فوزى، مدير التعريفة، فتبين وجود 116 شريط سايتوتك و66 قلم أنسولين. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 190 ألف جنيه. وقرر مصطفى العربى، مديرعام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 24 لسنة 2023. يأتى ذلك تنفيذا لرئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

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