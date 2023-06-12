الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وقد تصل لحد العاصفة على مناطق من شمال ووسط الصعيد وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات منقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 37 23

بنهــــا 36 24

دمنهور 36 24

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 23

دمياط 28 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 22

العريش 28 21

رفح 29 22

رأس سدر 36 23

نخل 34 17

كاترين 28 15

الطور 37 25

طابا 35 24

شرم الشيخ 37 26

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 33 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 26

حلايب 33 28

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 35 26

الفيوم 42 26

بنى سويف 43 26

المنيا 44 26

أسيوط 43 27

سوهاج 44 27

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

الوادى الجديد 43 25

أبوسمبل 42 26