بحد أدنى 225 درجة.. اعتماد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2023 – 2024 بحد أدنى 225 درجة لكل مدارس الثانوى العام بالقليوبية كمرحلة أولى، كما يستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو اكثر من شرط التوزيع الجغرافى.





وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن فتح باب التقديم لمرحلة الثانوى العام مباشرة على أن تستمر مدة التقديم للمرحلة لمدة شهر. كما أوضحت أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سيتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات القليوبية التعليمية لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى بالثانوى العام.

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