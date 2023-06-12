النائب العام يشيد بجهود فرنسا وسفارة مصرية بباريس فى استرداد قطعتين أثريتين

جدة - نرمين السيد - وقال: "أقف معكم هنا فى مقر سفارة جمهورية مصر العربية كما وقفت معكم العام قبل الماضى وفى ذات الشهر لنفس الغرض وهو استرداد الدولة المصرية آثارها المنهوبة بمجهودات دولية قضائية وأمنية مشتركة تعكس حجم التعاون الثنائى بين البلدين ومدى تضافر الجهود بينهما فى هذا المجال".

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقيم بمقر سفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث شهد المستشار حمادة الصاوى - فى باريس - ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة مراسم تسليم القطعتين الأثريتين، بحضور سفير مصر فى فرنسا علاء يوسف، حيث قضت المحكمة الفرنسية فى أكتوبر الماضى بإعادتهما إلى مصر بعد ثبوت نهبهما وتهريبهما منها فى القضية المتهم فيها أحد تجار القطع الأثرية وذلك على خلفية تحقيقات باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن إعادة تلك القطع لمصر.

وأشاد النائب العام، فى كلمته، بجهود فرنسا بمختلف جهاتها وأجهزتها المعنية والجهود الدولية المبذولة من النيابات العامة فى الدول الأخرى وكذلك الجهود المقدمة من المنظمات الدولية لتعزيز التعاون مع مصر فى هذا المجال المهم ووضع لصوص الآثار ومهربيها تحت طائلة القانون.

وأكد المستشار حمادة الصاوى أن النيابة العامة المصرية ستظل مستمرة بجهودها المضنية وبالتعاون المشترك الفعال مع نظرائها الدوليين فى مختلف البلاد سعيا لملاحقة الجماعات الإجرامية ومكافحة ما ترتكبه من جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية للاستيلاء على آثارنا ومقتنياتنا الثقافية.

وأضاف "إننا هنا فى فرنسا وغيرها من الدول نتبادل المعلوات المهمة على نطاق واسع لتعزيز آليات التعاون الدولى القضائى ونشاركهم إجراء التحقيقات الدولية الموسعة والمشتركة التى بدأتها النيابة العامة فى مصر منذ أمد طويل وتشارك نظراءها الدوليين فى إجراءاتها سعيا وراء ملاحقة تلك الجماعات الاجرامية ومكافحة ما ترتكبه من جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية للاستيلاء على اثارنا ومقتنياتنا الثقافية".

وكانت المحكمة الفرنسية قد نطقت بالحكم يوم 18/10/2022 لصالح ملكية مصر للقطع الاثرية فى القضية المتهم فيها شخص يدعى " Didier Wormser" وهو أحد تجار القطع الأثرية خريج مدرسة اللوفر (قسم الأثار المصرية)، ويدير معرض أثار فى باريس ومتهم بنهب عدد من القطع أثرية (جداريات) من موقع أثرى بمنطقة "تبة الجيش" بسقارة بالجيزة فى مصر.

وحكمت المحكمة بملكية مصر للقطع الأثرية، ومعاقبة المتهم وحبسه ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بسداد غرامة إلى مصر تعويضا عن الأضرار التى لحقت بها، فى القضية التى تعد واقعتها واحدة من سلسلة جرائم منظمة عابرة للحدود ارتكبتها جماعة إجرامية دولية متعددة الجنسيات لنهب وتهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، والتى تشارك مصر فى التحقيقات فيها مع عدة دول.

والقطعتان الأثريتان اللتان تحفظ عليهما مكتب مكافحة الاتجار فى المقتنيات الثقافية التابع لوزارة الداخلية الفرنسية (OCBC)، هما: قطعة مزينة بنقوش تابعة للواجهة الخارجية للمعبد الخاص بالكاهن "سينب"، وقطعة حجرية تشكل جزءا من العمود الأيسر للواجهة الخارجية للمعبد الخاص بالكاهن "هاو" وزوجته "خوتى".

كان النائب العام قد وصل أمس الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات وأعضاء النيابة العامة، تستهدف أيضا تعزيز أوجه التعاون القضائى الثنائى بين النيابة العامة وسلطات التحقيق الفرنسية، يتضمن برنامج زيارته عقد لقاءات ثنائية رسمية مع أبرز المسئولين القضائيين بالعاصمة الفرنسية فى إطار تعزيز التعاون القضائى الوثيق رفيع المستوى القائم بين الدولتين، وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة .

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تسعى جاهدة متمثلة فى إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار، لاستعادة الاثار المسروقة والمعروضة فى متاحف العالم، وهى فى الأصل تعود ملكيتها لمصر والمصريين.

كان وزير السياحة والآثار المصرى قد أكد فى تصريح سابق هذا العام، أنه تم خلال السنوات الماضية استرداد 29 ألفا و300 قطعة أثرية مهربة منها 5300 قطعة عام 2021 و110 قطع أثرية خلال عام 2022، مؤكدا أن جهود استرداد الآثار المهربة لا تتوقف حيث إن الدستور أفرد 3 مواد لحماية وصيانة الآثار واسترداد القطع المهربة كما أن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن.

وفى يونيو 2021، وفى إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، خاصة فى التصدى لجريمة تهريب الآثار، وحفاظا على التراث التاريخى والثقافى المصرى، تم استرداد 114 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى فرنسا.