محافظ الدقهلية يشهد استلام نصف مليون ذريعة سمك بلطى

جدة - نرمين السيد - وقرر مختار - فى بيان اليوم - تشكيل لجنة للإشراف على أعمال إلقاء الذريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية، حيث يتم العمل فى إلقاء الذريعة المشار إليها فى نطاق مدينة طلخا وميت غمر، موضحا أن الكمية المشار إليها تم إمداد المحافظة بها من خلال مفرخ صان الحجر بالشرقية التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وثمن دور القائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية على أن ذلك يأتى فى إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو زيادة المخزونات السمكية، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز فى تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالذريعة ذات الجودة العالية، لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى وأيضا خدمة الصيادين.