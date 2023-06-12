تنسيق بين هيئة الاستثمار والمنطقة الشرقية السعودية لربط أنشطة ريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - التقى عمرو نور الدين، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سعد بن خالد المعجل، رئيس مجلس شباب الأعمال بالغرفة، وبحث الجانبان وضع الاستثمارات السعودية بمصر، وفرص تنمية الاستثمارات القائمة، وضخ استثمارات جديدة، وذلك بحضور حسام عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال "مركز فكرتك شركتك" بالهيئة، ومحمود عبد الرحيم، مسؤول ملف الترويج للاستثمارات السعودية بمصر، وأحمد حازم، الرئيس التنفيذى لمسرعة الأعمال "فلك".





وأكد عمرو نور الدين، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستقدم كل أشكال الدعم لإنجاح الشراكة الاستثمارية المصرية السعودية، وستكون بمثابة حلقة الوصل بين الجانب السعودى ومجتمع الأعمال المصرى.

وأضاف عمرو نور الدين إن كلا البلدين شهد طفرة تشريعية وتنفيذية لتمكين رواد الأعمال من تأسيس وتنمية شركاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائدة للنمو، ما يخلق فرصة قوية لتحقيق نجاح مشترك للبلدين، عبر جذب استثمارات من المكاتب الإقليمية للشركات العالمية التى نجحت المملكة فى استضافتها، بالإضافة إلى فتح السوق السعودى للخدمات والبضائع التى تنتجها الشركات الناشئة المصرية.

واستعرض عمرو نور الدين أخر مستجدات بيئة ريادة الأعمال فى مصر، وأهمها قرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، الشهر الماضى، بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر، بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء، منذ أيام، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، للسماح بإنشاء مناطق حرة خاصة خدمية، خاصة أن شركات الخدمات من أكثر الشركات الناشئة انتشارًا ومن أسرعها نموًا.

وقال سعد بن خالد المعجل، رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية، إن الغرض من الزيارة تعميق استفادة رواد الأعمال فى البلدين من البرامج والخدمات التى يقدمها المجلس، والتى تتنوع بين تقديم الدعم والإرشاد لأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وتنظيم المعارض والملتقيات والزيارات الاستثمارية داخل وخارج المملكة، واستضافة الشخصيات المهمة والمُلهمة فى مجتمع ريادة الأعمال لنقل تجاربهم الناجحة للأجيال الجديدة.

وتنظم الغرفة النسخة السابعة من ملتقى ومعرض ريادة الأعمال "راد" بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وخلال اللقاء تم استعراض موقف الاستثمارات السعودية بمصر، التى شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، كما تم تقديم شرح واف عن أنظمة الاستثمار المتنوعة المتاحة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، ومدى ملائمة هذه الأنظمة لطبيعة الأنشطة الاستثمارية السعودية المختلفة، حيث تدير الهيئة تسع مناطق حرة عامة، و204 مناطق حرة خاصة، توجه معظم إنتاجها للتصدير، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية الموجهة إلى السوق المحلى.

وقام الوفد السعودى بجولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذى يضم ممثلين عن 67 جهة مرتبطة بتقديم خدمات التأسيس والترخيص للشركات، واطلع على أخر مستجدات تحسين بيئة الاستثمار فى مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وهى رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لإنشاء وتشغيل الشركات والمصانع، ويتم منحها خلال عشرين يومًا فقط.