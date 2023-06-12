وزير التعليم يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة باليوم الأول

جدة - نرمين السيد - حرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.





وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وأكد الوزير على أن أية حالات غش تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأدى اليوم 699 ألفا و419 طالبا وطالبة اليوم بالثانوية العامة العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة التربية الدينية فى الفترة الأولى، فيما أدى 700 ألف و399 طالبا وطالبة الامتحان فى مادة التربية الوطنية خلال الفترة الثانية، وذلك أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى 1824 طالبا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.