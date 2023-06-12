المدير التنفيذى لأكاديمية التدريب تستقبل الطالبة منة الله عماد (صور)

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وجاء هذا التكليف فى إطار الدور الذى تلعبه الأكاديمية من رعاية واحتضان للمواهب الشابة، سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية وغيرها من خلال المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، والتى كانت أطلقتها الأكاديمية فى مايو هذا العام.
وفى بداية حديثها، رحبت الدكتورة رشا راغب، بالطالبة منة الله، معربة عن فخرها بتفوقها واجتهادها رغم الظروف والعقبات التى تواجهها والتى لم تمنعها من مواصلة تحقيق هدفها وحلمها من أجل الوصول إلى وجهتها المنشودة وهى الالتحاق بكلية الطب.
كما شددت راغب على أن الرئيس السيسى، لديه اهتمام خاص بالشباب، فهم دائما فى مقدمة الملفات التى يوليها اهتماما بالغا، إيمانا بأن شباب مصر هو ثروتها الحقيقية.
وفى وقت سابق، أصدرت كلا من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة "حياة كريمة" بيانا صحفيا مشتركا عن التزامهم بتقديم جميع أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة فى جميع مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة، فى إطار المبادرة الرئاسية لتبنى الموهوبين والتى كانت أطلقتها الأكاديمية مؤخرا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
عن الأكاديمية الوطنية للتدريب
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
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