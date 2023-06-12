30 يونيو.. صحة أهالى الصعيد على رأس أولويات الدولة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تضع الدولة المصرية صحة الأهالى فى الصعيد على رأس أولوياتها، وهو ما تم ترجمته فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الصحية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وإطلاق القوافل والمبادرات الصحية.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن جهود الدولة لدعم صحة الأهالى فى الصعيد:- يذكر أن وزارة الصحة والسكان دفعت بـ1457 قافلة طبية بمحافظات الصعيد، وقدمت القوافل الخدمات الطبية لـ1.9 مليون مواطن.

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