التحالف الوطنى يوقع بروتوكولات تعاون لدعم الفئات الأولى بالرعاية

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطنى، بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لاستكمال مستهدفات مبادرة 600 ألف باب رزق لدعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الأثار السلبية للوضع الاقتصادى وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.
كما شهد التحالف الوطنى أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة "حياة كريمة"، ومؤسسة "مصر الخير"، لفك كرب الغارمين وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، من خلال إعداد برامج تدريبية وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد وتوفير فرص عمل، فضلا عن التوعية بأسباب ظاهرة الغرم بالمجتمع المصرى، وطرق القضاء عليها من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والتوعية بخطورة إيصال الأمانة والاقتراض الاستهلاكى.
يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى.
يشار إلى أنه بموجب البروتوكول ستتعاون المؤسسات الثلاث، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتمكينهم على المستوى الاقتصادى، بتوزيع 200 مشروع اقتصادى، و3 أطنان لحوم، و3 آلاف كرتونة غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة بنى سويف.
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