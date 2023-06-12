استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2023 (صور)

جدة - نرمين السيد - أنهت أجهزة الأمن، بوزارة الداخلية، استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وذلك باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف، بمحيط اللجان، التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.





واتخذت أجهزة الأمن كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكل صور الخروج على القانون. كما تمتد خطة التأمين إلى كل الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات. فى نفس السياق، تفقد قيادات المديريات على مستوى الجمهورية، محيط لجان الامتحانات، إلى جانب التأكد من جاهزية واستعداد كل القوات المشاركة فى عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

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