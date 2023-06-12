مطار الأقصر الدولى يودع أولى رحلات الحجاج (صور)

جدة - نرمين السيد - كما قام الطيار هشام فريد مدير المطار، بجولات داخل الصالات للمتابعة والتأكد من إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة فى المطار والتى تشارك فى موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عمليات على مدار الـ 24 ساعة يوميًا لمتابعة سفر الحجاج وحل أى مشاكل داخل الصالات، وكذلك زيادة أعداد المنسقين والامن لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة وقد قامت ادارة العلاقات العامه بالمطار بتوزيع كتيبات مجانية لشرح مناسك الحج على الحجاج بالتزامن مع تواجد واعظ من وزارة الأوقاف لمساعدة الحجاج والرد على استفسارتهم.

وتابعت إدارة المطار، أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام وأماكن انتظار الحجاج والتأكد من صلاحية جميع تجهيزات المطار، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن.