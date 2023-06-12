محافظ قنا: مؤسسات المجتمع المدنى تعزز تكافؤ فرص العمل للمرأة

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الإثنين، لمتابعة تنفيذ أنشطة مشروع التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة والذى يتم تنفيذه على مدار 6 سنوات بدءًا من عام 2022 وحتى عام 2027 بمحافظات "قنا، وأسيوط، والبحيرة، والمنيا، والقاهرة الكبرى، الجيزة وسوهاج"، وذلك بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارات التعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة والبنك المركزى، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف الداودى، أن مؤسسات المجتمع المدنى شريك أيضًا للحكومة فى دعم النساء بحيث يشعرن بالأمان والتقدير والتمكين فى العمل ودعمهن ليكنّ واعيات وقادرات على تبنى مفاهيم الاستقلال المالى ومتحررات من العنف فى منازلهن ومجتمعهن، وبالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.
وأوضح أن مشروع التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة يأتى تماشيًا مع اهتمام الدولة لدعم المرأة المصرية بكافة المناطق وبمختلف المجالات ويستهدف 200 ألف امرأة لخلق رؤية مشتركة للتنمية المجتمعية ولتمكين الفتيات والنساء بالمناطق الريفية، وتوسيع نطاق الشمول المالى للمرأة وزيادة فرص حصول النساء الأكثر احتياجا اجتماعيا واقتصاديا على الخدمات الميسورة التكلفة مثل المدخرات والائتمان والتأمين.
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