10 سنوات فى تنمية الصعيد.. حياة كريمة تغير معيشة المواطنين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى جهود حياة كريمة فى الصعيد:- يذكر أن حياة كريمة، أدرجت 1477 قرية و52 مركزا بمحافظات الصعيد ليصل إجمالى عدد المستفيدين 10.3 مليون مواطن.

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