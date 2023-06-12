التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعلن توقيع بروتوكولات تعاون جديدة بين كياناته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 يونيو 2023 07:31 مساءً - في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية، شهد التحالف الوطني علي توقيع بروتوكول تعاون بين كل من (مؤسسة حياة كريمة) و(جمعية الأورمان) و (مؤسسة أبوهشيمة الخير)، وذلك بهدف دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي محافظة بني سويف خلال 6 أشهر بميزانية إجمالية بلغت نحو 45 مليون جنيه، فضلاً عن تقديم الدعم الغذائي لنحو 3000 مستحق شهرياً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لاستكمال مستهدفات مبادرة 600 ألف باب رزق لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية وذلك لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم، وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الإحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

كما شهد التحالف الوطني أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "مصر الخير"، لفك كرب الغارمين وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً من خلال إعداد برامج تدريبية، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد وتوفير فرص عمل، فضلاً عن التوعية بأسباب ظاهرة الغرم بالمجتمع المصري وطرق القضاء عليها من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والتوعية بخطورة إيصال الأمانة والاقتراض الاستهلاكي.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية ، وصحية ، وتوعوية ، وتعليمية ، وعمرانية ، وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

جدير بالذكر، أنه بموجب البروتوكول ستتعاون المؤسسات الثلاث، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتمكينهم على المستوى الاقتصادي، بتوزيع 200 مشروع اقتصادي، و3 أطنان لحوم، و3 آلاف كرتونة غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف.