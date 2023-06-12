بعثة منتخب مصر تصل مراكش استعدادًا لمواجهة غينيا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 يونيو 2023 07:31 مساءً - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مراكش استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار .