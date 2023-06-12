محافظ المنيا: توريد 435 ألف طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن إجمالى ما تم توريده، حتى صباح اليوم الإثنين، من محصول القمح بلغ 435 ألف طن بالشون والصوامع من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع المراكز والمدن، وذلك عقب تحقيق المستهدف من التوريد بنسبة تزيد على 115%.





وأضاف القاضى - فى تصريحات اليوم - أن استمرار أعمال التوريد يأتى ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجى آمن فى ظل التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم فى صناعة الأعلاف. وأكد ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوريد ‏والمحاضر التى تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة فى استخدام ‏القمح المحلى بأى أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن. من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، فى ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة.

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