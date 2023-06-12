محافظ الدقهلية: رصف وتطوير حدائق وجزر شارع الجيش بالمنصورة

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الإثنين، الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة بالإشراف على أعمال زراعة وتنجيل الحديقة المحيطة بالنصب التذكارى للشهداء أمام المحافظة استعدادا لاستقبال المواطنين لعيد الأضحى المبارك.





وأشار المحافظ - حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم - إلى إعادة تطوير وتجميل كافة الحدائق والجزر الوسطى بشارع الجيش تزامنا مع أعمال رصف وتطوير شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة وصولا إلى كوبرى سندوب، بجانب تطوير الحدائق والجزر الوسطى من أمام ديوان المحافظة وصولا إلى استاد المنصورة.

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من زراعة وتنجيل كافة الحدائق والجزر الوسطى بمدينة المنصورة استعدادا لاستقبال المواطنين لعيد الأضحى المبارك لتكون متنفسا ترفيهيا لهم، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل عيد الأضحى.

وقال المحافظ إننا نسابق الزمن فى أعمال التطوير التى تتم، مؤكدا على ضرورة تكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة الانتهاء من تركيب البردورات والأنترلوك فضلا عن أعمال زراعة النباتات والنجيلة الخضراء.

وأكد مختار أن الهدف من أعمال التطوير التى تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصورة هو عودتها إلى سابق عهدها عروسا للنيل، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافى المتميز.