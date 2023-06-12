أيمن عاشور يستعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، تقريرًا مقدمًا من دكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، بقاعة اجتماعات جامعة القاهرة.





وفى بداية الاجتماع، هنأ المجلس دكتور حمدى حسين، لتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر، متمنيًا له المزيد من التقدم والازدهار، كما قدم المجلس الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وللدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب على استضافة الجامعة لفعاليات الاجتماع.

وناقش المجلس، عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعى بين طلاب الجامعات بخطورة تعاطى المخدرات، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من جانب الجامعات فى هذا الصدد، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الحرم الجامعى.

كما ناقش المجلس جهود الاستعداد لفترة تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها "من الشهادات العربية والأجنبية" والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعى 2023/2024.

وأحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها تنفيذ "ملتقى إبداع "5"" بكلية التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والمقترح انعقاده فى الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام الجامعى 2023/2024 .

كما أحيط المجلس علمًا بالتقرير المرحلى لتنفيذ المقترح الزمنى للمسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال فى مجال الصحة والسكان على أن يكون العرض وحفل الختام شهر يوليو القادم.