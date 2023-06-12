وفى بداية الاجتماع، هنأ المجلس دكتور حمدى حسين، لتعيينه رئيسًا لجامعة الأقصر، متمنيًا له المزيد من التقدم والازدهار، كما قدم المجلس الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وللدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب على استضافة الجامعة لفعاليات الاجتماع.
وناقش المجلس، عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، منها أهمية نشر الوعى بين طلاب الجامعات بخطورة تعاطى المخدرات، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من جانب الجامعات فى هذا الصدد، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، مؤكدًا أهمية الالتزام بمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الحرم الجامعى.
كما ناقش المجلس جهود الاستعداد لفترة تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها "من الشهادات العربية والأجنبية" والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعى 2023/2024.
وأحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها تنفيذ "ملتقى إبداع "5"" بكلية التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والمقترح انعقاده فى الأسبوع الأول من إجازة منتصف العام الجامعى 2023/2024 .
كما أحيط المجلس علمًا بالتقرير المرحلى لتنفيذ المقترح الزمنى للمسابقة الشبابية لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال فى مجال الصحة والسكان على أن يكون العرض وحفل الختام شهر يوليو القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن عاشور يستعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.