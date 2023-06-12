وأوضح المحافظ - فى تصريح له اليوم الإثنين- أن المشروع يشمل إنشاء محطة رفع على مساحة 525 مترا مربعا تضم 3 طلمبات، حيث سيتم تغذية محطة الرفع من خزان المحمودية من خلال توصيل خطوط مياه بطول 1100 متر، وبقطر 300 مللى، ومن المقرر إنهاء المشروع فى 30 ديسمبر القادم.
من جانبها، أوضحت نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، أن هناك توجهيات مستمرة من محافظ أسوان لاستكمال باقى الأعمال الجارية بمشروع حى اللوتس سواء فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والمشروعات الخدمية، والتى من بينها المسجد والمينى مول، بجانب استكمال أعمال التشطيبات بالعمارات السكنية بالتجمعين الأول والثانى.
وقالت: "نسابق الزمن لتشطيب العمارات السكنية لتكون جاهزة لتسليمها للحاجزين، مع تلافى الملاحظات داخل وخارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت، بجانب مراجعة الاستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود لخدمة التجمع السكنى، والدفع فى تسريع وتيرة تنفيذ مكتب البريد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: مشروع متكامل لمياه الشرب بحى اللوتس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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