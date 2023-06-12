محافظ أسوان: مشروع متكامل لمياه الشرب بحى اللوتس

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه جارى العمل حاليا فى تنفيذ مشروع متكامل كحل دائم ومستقبلى بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لتقوية خطوط التغذية بمياه الشرب لمشروع الإسكان المميز بمنطقة حى اللوتس بمدينة أسوان، بتكلفة 51 مليون جنيه لخدمة 3 آلاف وحدة سكينة.





وأوضح المحافظ - فى تصريح له اليوم الإثنين- أن المشروع يشمل إنشاء محطة رفع على مساحة 525 مترا مربعا تضم 3 طلمبات، حيث سيتم تغذية محطة الرفع من خزان المحمودية من خلال توصيل خطوط مياه بطول 1100 متر، وبقطر 300 مللى، ومن المقرر إنهاء المشروع فى 30 ديسمبر القادم.

من جانبها، أوضحت نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، أن هناك توجهيات مستمرة من محافظ أسوان لاستكمال باقى الأعمال الجارية بمشروع حى اللوتس سواء فيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والمشروعات الخدمية، والتى من بينها المسجد والمينى مول، بجانب استكمال أعمال التشطيبات بالعمارات السكنية بالتجمعين الأول والثانى.

وقالت: "نسابق الزمن لتشطيب العمارات السكنية لتكون جاهزة لتسليمها للحاجزين، مع تلافى الملاحظات داخل وخارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت، بجانب مراجعة الاستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود لخدمة التجمع السكنى، والدفع فى تسريع وتيرة تنفيذ مكتب البريد".