الإعلان عنها قبل الأول من يوليو- تفاصيل قرار الرئيس بإنشاء «مقبرة الخالدين»

جدة - نرمين السيد - فى إطار حرص الدولة المصرية على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوى الإسهامات البارزة فى رفعة الوطن.





ووجه الرئيس بأن يتم إنشائها بموقع مناسب، على أن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة فى المقابر الحالية بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

وأكد المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التى أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأى العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

ويمكن رصد أهم ملامح مقبرة الخالدين فى النقاط التالية:

- الرئيس وجه أن تكون المقبرة في موقع جغرافي مناسب.

- ستكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة.

- تتضمن المقبرة متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية.

- تنقل الرفات من مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي على يد متخصصين وخبراء.

- يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم.