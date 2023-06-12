انطلاق موكب مانشستر سيتي للاحتفال بالثلاثية التاريخية.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 يونيو 2023 10:28 مساءً - انطلق موكب حافلة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بالثلاثية التاريخية في شوارع مدينة مانشستر، التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي، والفوز بالدوري الإنجليزي وكذلك الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز مان سيتي بهدف دون رد على إنتر ميلان، سجله لاعب الوسط الدولي الإسباني رودري في الدقيقة 69، ليُهدي الفريق السماوي اللقب القاري الأول منذ عام 1970 السبت الماضي.

وظهر على متن الحافلة المدرب بيب جوارديولا وجميع أعضاء الفريق بقيادة إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين ورياض محرز.

وجمّع مانشستر سيتي الثنائية المحلية بفوزه على جاره وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي بنتيجة 1/2، علماً بأنه حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 4 جولات من نهاية الموسم بعد منافسة شرسة مع أرسنال.

لم يحقق مانشستر سيتي أي لقب قاري منذ عام 1970 عندما فاز بكأس الكؤوس الأوروبية على حساب نادي جورنيك زابجه البولندي.

ويُعد هذا التتويج هو الأول من نوعه في الملاعب الإنجليزية منذ مانشستر يونايتد عام 1999 عندما حقق الثلاثية التاريخية تحت قيادة المدرب الأسطوري سير أليكس فيرجسون.

جريليش (2)

جريليش

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حافلة لاعبو السيتي