خبير آثار لـ دوت الخليج: مقبرة الخالدين تؤكد اهتمام الرئيس برموز مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مختار الكسبانى، الخبير الآثار، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن قرار السيد الرئيس بإنشاء مقبرة تضم رفات عظماء ورموز مصر، قرار صائب وأتى فى التوقيت المناسب، وهذا يدل على اهتمام القيادة السياسية برموزها عبر الزمان.





وتابع قائلًا :" على مستوى دول العالم هناك مقابر للخالدين، وهذا أمر محمود للدولة المصرية التى تحافظ عبر التاريخ على كل ماهو متعلق بأبنائها حتى بعد وفاتهم". وعن الإجراءات المتبعة حيال هذا الأمر، قال:" الحالات التى تتم فيها إزالة مقابر، يتم تبيلغ صاحب المقبرة بنقل الرفات إلى مقبرة جديدة تم تحديدها من قبل، ويتم نقلها من خلال صناديق خاصة ومن قبل متخصصين باعتبار أن هذا الأمر لا يتم إلا بمعرفة الدولة".

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