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"تعبتم واليوم جنى الثمار".. رسالة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:30 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسالة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى طلاب الثانوية العامة 2023.

 

وجاء فى الكلمة التى نشرتها الصفحة "أبنائى وبناتى.. طلبة وطالبات الثانوية العامة تعبتم وذاكرتم وزرعتم بالدموع والنهاردة حان وقت جنى الثمار وتفرحوا بالامتحانات وتفرحوا بالنتيجة وتفرحوا بالنجاح وتفرحوا بالتفوق.

 

وأكمل قداسة البابا رسالته "ربنا يكون وياكم وتمنياتى وصلواتى معكم جميعا ربنا معاكم".

 

رسالة البابا تواضروس إلى طلاب الثانوية العامة

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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