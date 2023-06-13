كلمة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وقال البابا تواضروس فى كلمته: "أبنائى وبناتى.. طلبة وطالبات الثانوية العامة تعبتم وذاكرتم وزرعتوا بالدموع، وانهاردة حان وقت جنى الثمر، وتفرحوا بالامتحانات وتفرحوا بالنتيجة وتفرحوا بالنجاح وتفرحوا بالتوفيق". وتابع: "ربنا يكون وياكم وتمنياتى وصلواتى معكم جميعا ربنا معاكم".

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