الأرصاد تحذر من رياح تصل إلى حد العاصفة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن تلك الرياح المثيرة للرمال ستؤثر على محافظات شمال الصعيد "الفيوم - بني سويف - المنيا – أسيوط - سوهاج - قنا"، والمدن المطلة علي خليج السويس، محافظة البحر الأحمر، الصحراء الغربية.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة ورعدية احيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.