السودانى: العراق ومصر لهما دور مهم على الساحتين العربية والإقليمية

جدة - نرمين السيد - صرح رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، بأن زيارته لمصر، تهدف إلى رغبة العراق فى تعزيز التعاون مع الأشقاء فى مختلف المجالات، موضحًا أهمية دور العراق ومصر على الساحتين العربية والإقليمية"، مثمنا وقوف مصر بعد عام 2003 مع العراق فى مختلف المحطات، ودعمه فى معركته ضد الإرهاب، فضلًا عن الخطاب المعتدل لمؤسسة الأزهر الشريف.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقي، أن ذلك جاء خلال لقائه مساء اليوم الاثنين، مع أبناء الجالية العراقية المقيمين فى مصر.

وأضاف رئيس الوزراء العراقى أن "التعاون العراقى الأردنى المصري، وما تمّ تأسيسه من قبل الحكومات السابقة، موضع اهتمام من قبل حكومتنا، وتم تضمينه فى المنهج الوزاري"، مؤكدا "لدينا جدية ورغبة حقيقية فى تعزيز آفاق التعاون مع مصر حيث إن علاقتنا مع مصر تستند إلى تاريخ مشترك".

وأشار إلى أن العراق أصبح بلدًا محوريًّا فى المنطقة، وقال: "رافقنا فى زيارتنا إلى مصر عدد من رجال الأعمال من القطاع الخاص العراقي، وهو قطاع متمكن وفاعل"، لافتا إلى أن "مصلحة الدولة وتوجه الحكومة يتطلبان أن يكون القطاع الخاص شريكًا فى علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع الأشقاء والأصدقاء، وهو منهج تبنته الحكومة."

وأعلن السودانى عن أنه سيتم الاعلان عن بدء الجولة السادسة نهاية الشهر الحالى أو منتصف شهر يوليو المقبل، ولأول مرة سيُستثمر الغاز الطبيعى فى بادية الأنبار والنجف ونينوى"، منوها بأن الحكومة تبنت مبدأ الدبلوماسية المنتجة فى علاقاتها الخارجية.

وأشار إلى أن العراق يرسم علاقاته الخارجية وفق رؤية الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والشراكات الاقتصادية"، حيث تم إبرام عقود مع شركة سيمنز الألمانية لصيانة محطات الكهرباء خلال خمس سنوات، وهو إجراء وفّر لنا 30% من تكلفة الصيانة، كما تم تأسيس مشروع (طريق التنمية) المهم للمنطقة والعالم.