نصائح عاجلة من الأرصاد لـ القيادة الآمنة أثناء العواصف

جدة - نرمين السيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح لقائدى المركبات على الطرق الصحراوية وغيرها؛ للقيادة الآمنة خلال هبوب العواصف الترابية والرياح المثيرة للرمال والأتربة.





وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية الناتجة عن الرمال أو خلالها، ولكن إذا واجهت عاصفة ترابية ، فتحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك =من الأمام والخلف والجانب، وابدأ فى تهدئة السرعة".

وأضافت: "انسحب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتى تدهور الرؤية الأفقية ويؤدى ذلك الى صعوبة الانسحاب وافعل هذا سريعًا، واخرج من الطريق السريع ولا تقف فى أى حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تتحسن الرؤية".

وتابعت الأرصاد: "يجب أن يكون سائقو المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة.. ويمكن أن تكون العواصف الترابية مخيفة، ولكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من هبوب أتربة ورمال مثارة؛ نتيجة رياح جنوبية نشطة تصل إلى حد العاصفة على عدة محافظات.

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن تلك الرياح المثيرة للرمال ستؤثر على محافظات شمال الصعيد "الفيوم - بنى سويف - المنيا – أسيوط - سوهاج - قنا"، والمدن المطلة على خليج السويس، محافظة البحر الأحمر، الصحراء الغربية.

وتوقع الخبراء أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة ورعدية احيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ومنطقة خليج السويس، وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.