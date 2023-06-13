رشوان يثمن قرار الرئيس بشأن تقييم موقف مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعى

جدة - نرمين السيد - ثمن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي.





وقال رشوان، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قرار الرئيس السيسى وتحركه له أثر كبير على قلوب المصريين وذوى أصحاب المقابر، معربا عن سعادته وباسم مجلس أمناء الحوار الوطنى لصدور هذا القرار.

وأشار إلى أن أهم عنصر فى القرار الذى أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه محدد المدة وليس توجيه عام، وحدد مطلع يوليو وهناك أهمية أن يكون للجنة ما تقدمه للرئيس تفصيلا فيما يجب عمله ميدانيا، فيما يخص هذه القامات الكبيرة والعظيمة التى تشكل ضمير مصر فى كل الاتجاهات.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن هذا الموضوع منذ إثارته من قبل الرأى العام حظى باهتمام كبير على الصعيد الشعبى ووصل للحوار الوطنى الذى يقيس نبض الشارع المصرى وتم تداول الأمر أكثر من مرة فى الحوار الوطنى لم يكن فى الجلسات فقط، ولكن عبر التواصل الالكترونى وجروبات الحوار الوطنى وكان هناك كثير من المقترحات.

وأعلن أنه بناء على هذا التداول وأهمية الموضوع، "ونحن ضمن جهات كثيرة إعلامية وسياسية وآثرية، كان لدينا بعض المقترحات وتم إرسالها إلى إدارة الحوار بخصوص هذا الموضوع على أن تصل إلى رئيس الجمهورية ضمن اقتراحات أخرى كثيرة".

وقدم المنسق العام للحوار الوطنى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تجميع ذاكرة مصر فى مكانها، وتوجيهه بإنشاء مقبرة "الخالدين"، لافتا إلى دولة مثل فرنسا بها مقبرة "الخالدين" ومنفتحه منذ عام 1781 وتحمل أسماء وقامات كبيرة، وأيضا هناك "مقبرة الخالدين" بمدينة "بروج" فى بلجيكا.

وأكد رشوان، أن الحوار الوطنى مبدأه الرئيسى هو حوار مفتوح بين جميع أطياف المجتمع المصري، علما بأنه لا يناقش فقط الجداول التى أعدت مسبقا للحوار، بينما يناقش أيضا كل ما هو يستجد من قضايا رئيسية تهم الرأى العام والشارع المصرى والمواطنين، حيث تأخذ الاقتراحات مسارها الطبيعى وترفع إلى رئيس الجمهورية.