طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان فى هذه المادة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تُعقد امتحانات الثانوية العامة 202، خلال الفترة من 12 يونيو، وحتى 13 يوليو 2023، حيث تتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التى تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو الجارى امتحان مادة اللغة العربية.

وعلى صعيد متصل، شدد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات.

