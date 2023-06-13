أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

جدة - نرمين السيد - الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية الحوار الرابع من حوارات الإسكندرية تحت عنوان "مجتمع المعرفة فى الفضاء العربى والعالمى.. مكوناته وآفاقه المستقبلية"، بالتعاون مع قنصلية لبنان العامة فى الإسكندرية.

فيينا

يبحث المستشار النمساوى كارل نيهمر مع رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا روبرت غولوب - الذى يقوم بزيارة رسمية لفيينا - دعم العلاقات الثنائية وتوطيد تكامل دول الجوار والقضايا الأوروبية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الإسكندرية

تطلق مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع المكتبات والجمعية الدولية الفرنكوفونية، لأخصائى المكتبات والمعلومات AIFBD النسخة السابعة للمدرسة الفرنكوفونية الصيفية الدولية لعلوم المعلومات والمكتبات بعنوان "التراث والرقمنة والذكاء الاصطناعى"، وتستمر حتى 22 يونيو الجارى بالشراكة مع جامعة سنجور.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى، اجتماعا، حول التغير المناخى وما يشكله من تهديدات على السلم والأمن العالمى، برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس الدورى الحالى لمجلس الأمن، ولفيف من قيادات وممثلى العمل الأهلى المعنيين بقضايا البيئة والتغير المناخى والعاملين تحت مظلة الأمم المتحدة.

يريفان

يناقش البرلمان الأوروبى، العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والوضع فى إقليم "ناجورنوكارباخ" وممر "لاتشين" خلال الجلسة المكتملة المقرر عقدها بمقر البرلمان، بمشاركة جوزيب بوريل الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

القاهرة

يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، معرضا للفن التشكيلى بعنوان "دروب فنية" للفنان محسن السيد السرى، بقاعة صلاح طاهر للفنون.