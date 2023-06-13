فتاوى الحج.. اعرف مقدار المدة التى يكون بها الحاج مدركا بالوقوف بعرفة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الأفضل الجمع بين جزءٍ من النهارِ فى آخره وأولِ جزءٍ من ليلة العاشر منه، أي: قُبيل غروب شمس يوم التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل، فإن أفاض قبل غروب الشمس، أو لم يُدرك إلا لحظةً مِن الليل فلا شيء عليه.

وأشارت إلى أن المسلمين أصحاب الهمم من ذوى الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا: مِن وجوب الحج على المستطيع منهم إما بنفسه أو بمساعدة غيره.

وأكدت أنه كذلك الحال مع ذوى الإعاقات الذهنية بشرط أن يكونوا -برأى المختصين- مدركين لأداء المناسك، والحج منهم يكون صحيحًا سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.