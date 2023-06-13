توجيه السيسى بإنشاء «مقبرة الخالدين».. أبرز ما تناولته الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التى أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم إعلانها للرأى العام قبل الأول من يوليو المقبل، انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" فى موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوى الإسهامات البارزة فى رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة فى المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تبذل جهودا، للاستفادة من الثروات المعدنية فى مصر على النحو الأمثل اقتصاديا، خاصة خامى الرمال البيضاء والكوارتز، إلى جانب العمل على تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس، حول "فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر فى توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة"، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق عبدالعزيز سيف مستشار رئيس الجمهورية للتطور التكنولوجى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولى إلى أن هناك تكليفا بالعمل على إعداد دراسة متكاملة، لوضع مسار محدد تتكامل فيه جهود كل جهات الدولة، بهدف توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والألواح الفوتوفولطية، وجذب الاستثمارات فى هذا المجال.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الخطوات التى تتم لبدء تنفيذ مشروع إنتاج السيليكون المعدنى فى العلمين الجديدة، موجها بضرورة أن يكون لدينا شريك عالمى من القطاع الخاص فى هذا المجال الواعد، مع وجود محفزات حكومية، لتوطين هذه الصناعة، خاصة أن لدينا موارد طبيعية وأيدى عاملة جاهزة وبنية تحتية متميزة، مضيفا: "مستعدون للتواصل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة، لتعظيم الصناعات القائمة على الثروة المعدنية".

وصرح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز نتائج الدراسات التى تتم فى اتجاه تعزيز الاستفادة من الثروة التعدينية فى مصر.