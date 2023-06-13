بدء امتحان الاقتصاد والإحصاء لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وخلال الفترة الامتحانية الأولى، يؤدى الطلاب الامتحان فى فرع الاقتصاد، من التاسعة صباحا ولمدة 90 دقيقة، ومن الحادية عشرة، تبدأ الفترة الامتحانية الثانية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى فرع الإحصاء ولمدة 90 دقيقة أخرى.

ومادة الاقتصاد والإحصاء، من المواد غير المضافة للمجموع ولكن يترتب عليها النجاح والرسوب.

وبعد امتحانات اليوم، يتوقف طلاب الثانوية العامة عدة أيام، ليعودوا لاستئناف الامتحانات فى المواد الأساسية اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 18 يونيو وحتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، كالاقتصاد والإحصاء، والتربية الدينية والوطنية التى أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها، أمس الاثنين، ورقيا بنظام "البابل شيت" بدون أية أسئلة مقالية، ويتم توزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وتوزع على الطلاب بطريقة معينة بحيث لا يحصل طالبين متتالين على نفس النموذج.

وتنقسم ورقة أسئلة الامتحان إلى 30% أسئلة لمستويات التفكير العليا، 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات البسيطة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب بتظليل الدائرة المعبرة عن الإجابة بشكل كامل دون وضع علامة (صح) أو (خطأ)، واستخدام اللونين الأزرق أو الأسود فقط.

وتعد المواد غير المضافة للمجموع فرصة لطلاب الثانوية العامة للتدريب الفعلى على أداء الامتحانات، وشكل ورقة الإجابة، وطريقة كتابة البيانات على كراسة الأسئلة والإجابة.

ووجهت الوزارة الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة رفقة ورقة الإجابة فى نهاية كل امتحان.



عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783.025 طالبا وطالبة، من بينهم 276.211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391.671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98.658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالب وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالب وطالبة الامتحان فى مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان فى لجان المستشفيات.

إجراءات التفتيش

وقبل نصف الساعة من بداية الامتحان، بدأت 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، استقبال الطلاب، لإتمام إجراءات التفتيش قبل بدء الوقت الرسمى للامتحانات.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 13 ألف عصا إلكترونية بلجان الثانوية العامة؛ لتفتيش الطلاب والكشف عن أية أدوات إلكترونية تساعد على الغش.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستخدام العصا الإلكترونية 3 مرات، الأولى أثناء دخول الطلاب لجان سير الامتحانات، والثانية داخل لجان السير الفرعية وقبل توزيع الكراسات الامتحانية، والثالثة بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان مع التركيز على الديسكات مع بداية مراعاة عدم التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

إلى جانب العصا الإلكترونية، تستعين وزارة التربية والتعليم هذا العام بتقنية الـVAR، حيث تتواجد فى كل لجنة امتحانية كاميرا للمراقبة يتابعها مسؤول عبر شاشة؛ لرصد كل حركة للمراقبين والطلاب بشكل لحظى واتخاذ الإجراءات اللازمة دون انتظار الإجراءات الروتينية لنقل الأخبار بين القنوات المسؤولة.



مادة الاقتصاد والإحصاء

- تغيب الطالب عن أداء الامتحان فى هذه المادة يترتب عليه رسوبه فى المادة ودخوله امتحان الدور الثانى، لأنها من مواد النجاح والرسوب.

- يحتسب نجاح الطالب بحصوله على النهاية الصغرى فى الفرعين معا، أى إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية فى أحد الفرعين وتغيب عن امتحان الفرع الثانى أو حصل على "صفر" يعد ناجحا، لأن الفرعين يمثلان مادة واحدة، والنجاح بالدرجة النهائية فى فرع يعنى الحصول على النهاية الصغرى للمادة.

- إذا كان مجموع الطالب فى فرعى الاقتصاد والإحصاء لا يحصل النهاية الصغرى للمادة، يعد الطالب راسبا فى الفرعين معا.

- إلغاء امتحان الطالب فى أحد الفرعين يترتب عليه الإعادة فى الفرعين معا، أما فى حالة صدور قرار بتأجيل الامتحان فى أحد الفرعين، يؤدى الطالب الامتحان فى الفرع المؤجل فقط.

- لا يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم فى امتحان هذه المادة.