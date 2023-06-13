لأول مرة.. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأخوة الإنسانية بمشاركة شيخ الأزهر غدا

ومن المقرر أن يلقى شيخ الأزهر كلمة، يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل، وأهمية ذلك فى نشر السلام واستدامته، كما سيسلط فضيلته الضوء على رسالة الإسلام السمحة فى تحقيق السلم والأمن الدوليين.
ويشكل هذا الاجتماع فرصة تاريخية وفريدة لتسليط الضوء على الدور الهام والبارز الذى تضطلع به القيادات الدينية فى ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية ودورها فى تعزيز السلام.
وتعد هذه هى المرة الأولى التى يستضيف فيها مجلس الأمن هذا النوع من المباحثات، التى تضم نخبة من صناع القرار والقادة السياسيين، وأكبر قائدين دينيين فى العالم ممثلين فى رمزى السلام؛ فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس، اللذان وقعا للعالم وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية فى عام 2019، وتشاركان معا رحلة البحث عن السلام والعمل من أجل الإنسان.
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