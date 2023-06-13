كفر الشيخ «طوارئ» لمواجهة عدم استقرار حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعدادات لمواجهة عدم استقرار حالة الجو باتخاذ كل الإجراءات الوقائية، والتدابير اللازمة، نظرا لتعرض المحافظة لأمطار غزيرة وطقس سيئ.





ووجه محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، بالتواصل المستمر بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية، للتعامل الفورى مع أى أثار ناجمة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

كما وجه كل الأجهزة باليقظة ونزول المعدات لشفط الأمطار وخاصة أمام المدارس التى بها لجان امتحانات الثانوية العامة قبل توجه الطلاب إلى اللجان.

وتتعرض المحافظة منذ الصباح إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، فضلا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول على سواحل المحافظة.