ووجه محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، بالتواصل المستمر بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية، للتعامل الفورى مع أى أثار ناجمة من عدم استقرار الأحوال الجوية.
كما وجه كل الأجهزة باليقظة ونزول المعدات لشفط الأمطار وخاصة أمام المدارس التى بها لجان امتحانات الثانوية العامة قبل توجه الطلاب إلى اللجان.
وتتعرض المحافظة منذ الصباح إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، فضلا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول على سواحل المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفر الشيخ «طوارئ» لمواجهة عدم استقرار حالة الطقس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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