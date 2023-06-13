التعليم العالى: إغلاق كيان وهمى بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أصدر أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "معهد البحوث والدراسات لإعداد فنانى الطفل"، والكائن مقرها فيلا 289 أ شارع 1 – مدخل خوفو بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتُروج لنفسها بقبول الطلبة فى الأقسام التالية "كتابة فيلم الطفل - كتابة مسرح الطفل – كتابة آداب الطفل – كتابة النقد للإنتاج الدرامى والأدبى للطفل".





وأوضح بيان صحفى، أن المعهد يُروج بأنه يوفر فرصة التقديم فى الدراسات العليا لخريجى (معاهد الفنون العليا، وكليات التربية، ورياض الأطفال، ودار العلوم، والكليات الإنسانية)، فضلًا عن توفير الدراسات فوق المتوسطة لطلاب نفس المعاهد، والكليات السابقة، والمُشتغلين حاليًا بالكتابة لفنون الطفل من حملة المؤهلات المتوسطة بنظام الدورات التدريبية المُكثفة.

ووجه أيمن عاشور باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير، بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالى وحسابها.