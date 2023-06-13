رفع درجة الاستعداد بالغربية لمواجهة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وكلف المحافظ، فى بيان اليوم الثلاثاء، بانتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية؛ تحسبا لوقوع أى حوادث وانتشار سيارات النظافة لسحب أى مياه تعوق الحركة المرورية.
وتهيب المحافظة بالمواطنين توخى الحذر عند السير، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، والأشجار واللافتات الإعلانية، إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة أثناء قيادة المركبات.
وتتعرض المحافظة منذ الصباح الباكر إلى رياح وتساقط أمطار غزيرة على معظم الأنحاء مما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين.
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