محافظة البحرالأحمر ترفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - رفعت محافظة البحرالأحمر، درجة الاستعداد مع احتمالية تعرض مدن المحافظة إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم والتى قد تؤثر على الرؤية على الطرق الخارجية والمحاور المرورية.





وناشدت المحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء - المواطنين وقائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، مشيرة إلى أنه فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مما يؤدى إلى نشاط فى حركة الرياح المثيرة للأتربة قد تؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية مع احتمال سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات. وعلى الفور، اتخذت أجهزة المحافظة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتنسيق مع مجالس المدن وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

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