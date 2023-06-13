جهود الحكومة فى مكافحة عمل الأطفال (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وضعت وزارة التضامن الاجتماعى، خطة لمكافحة عمل الأطفال عبر استراتيجية ارتكزت على مواجهة الأسباب، كما اتجهت لدعم نظم الحماية الاجتماعية لتعزيز وتمكين الأسر الأولى بالرعاية، وتشجيع الأطفال على المواظبة على الحضور بالمدارس ومتابعة ورصد حالتهم الصحية، وتقديم الدعم والرعاية لهم.





واتساقا مع منهج الاستثمار فى البشر الذى تتبناه الوزارة، تقدم الوزارة الدعم النقدى المشروط للأسر تحت خط الفقر، لحمايتها من الفقر وعدم دفعها للزج بأطفال فى سوق العمل. وبلغ إجمالى عدد أطفال أسر برنامج "تكافل وكرامة" من حديثى الولادة إلى سن 18 سنة 6238190 طفلا، ووصلت نسبة الأطفال منهم فى المرحلة العمرية من حديثى الولادة إلى 6 سنوات 14% "عدد 873269 طفلا"، بينما وصلت نسبة الأطفال فى المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة إلى 86% "عدد 5364921 طفلا".

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