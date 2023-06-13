مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بدار سكن مندوب مصر الدائم فى جنيف، وزير العمل حسن شحاتة، ووفد مصرى من المشاركين فى فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولى.





وأقام السفير "عشاء عمل"، على شرف وزير العمل، رئيس الوفد الثلاثى المصرى فى المؤتمر الدولى.

وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، تبادل الوزير والسفير وممثلى الوفد المصرى الحديث بشأن مجريات مؤتمر العمل الدولى الذى تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكيف كان التنسيق المتميز بين المجموعة العربية بشأن البنود المطروحة على جدول الأعمال.

كما أثنى السفير المصرى على الأداء والمشاركة المتميزة لوفد عمل مصر هذا العام من خلال حضور كل اللجان الفنية والتفاعل معها، واللقاءات التى أجراها وزير العمل حسن شحاتة، والتواصل بشكل مباشر ونقل المعلومات الحقيقية والموثقة إلى قيادات منظمة العمل الدولية، وكذلك منظمة الهجرة الدولية لعرض التقدم الكبير الذى تحققه مصر فى مجال العمل.

وأثنى الحضور على أداء البعثة المصرية فى جنيف ودورها المتميز فى المشاركة والمتابعة لعدد من اللجان وهو ما انعكس بالإيجاب من خلال انطباع "المنظمة" وردود فعلها تجاه الموقف والرؤية المصرية فى الملفات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الدولى داخل بعض "اللجان الفنية".

كما تناول اللقاء عدم إدراج مصر هذا العام على قائمة عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية، وكذلك التقدم الذى يشهده ملف العمل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة قرار مجلس الوزراء بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، وأيضا تشريعات العمل منها: قانون المنظمات النقابية، ومشروع قانون العمل، وكذلك تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل للاستمرار فى صناعة بيئة عمل صحية ولائقة، وانعكاس كل ذلك على وضعية مصر الإيجابية لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأكدوا أن كل ما تشهده مصر من مشروعات عملاقة توفر فرص العمل، وتحمى وترعى العمالة المصرية، وتوفر لها الحياة الكريمة داخل الجمهورية الجديدة التى يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رغم التحديات العالمية هو أبرز أنواع حقوق الإنسان.