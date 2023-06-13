رعدية أحيانا.. الأمطار تعود إلى الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - ودفعت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بسيارات شفط المياه فى كل المحافظة استعدادا؛ لمواجهة أى تجمعات مياه الأمطار فى الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية. ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار سيطرة السحب الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتكون درجات الحرارة الكبرى 28 والصغرى 20 درجة، وارتفاع الأمواج تتراوح بين النصف متر والمتر والربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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