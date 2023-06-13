حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. أجواء عصيبة ولحظات فارقة يوم 13 يونيو 2013

جدة - نرمين السيد - ففى منطقة أبو سلطان شرق الإسكندرية، شهدت الشوارع اقتتالا بالأسلحة البيضاء والخرطوش فى صراع كاد يصل إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل عدد من الأهالى للسيطرة على الوضع.

وما جرى فى الإسكندرية كان حديث مصر من شرقها لغربها خلال ساعات هذا اليوم وسط مطالبات بضبط النفس، وعلى صعيد متصل كانت أزمات الكهرباء والوقود واعتصام المعتصمين فى تواصل دون وجود أى بوادر للحل أو الحسم.